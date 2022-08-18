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Fitch отменил дефолтный рейтинг Украины, но прогнозирует еще одну реструктуризацию

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 09:33
Fitch отменил дефолтный рейтинг Украины, но прогнозирует еще одну реструктуризацию - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство Fitch Ratings улучшило кредитный рейтинг Украины с RD (ограниченный дефолт) до CC (очень высокий кредитный риск). Об этом сообщается на сайте компании.

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Она указывает, что обновила рейтинг, поскольку бондхолдеры согласились на отсрочку выплат по еврооблигациям Украины. Fitch расценивает это как завершение обмена проблемного долга и устранение "ограниченного дефолта".

Выплата основного долга и процентов по украинским еврооблигациям на общую сумму около $6 млрд отложена на 24 месяца, но в Fitch прогнозируют, что на этом реструктуризация долга не закончится.

По оценке компании, война с Россией будет продолжаться и в 2023 году и государственный долг Украины превысит 100% ВВП. Это увеличит и так большие государственные расходы, источники финансирования которых выглядят неопределенными.

"Таким образом, на наш взгляд, вероятна широкая реструктуризация суверенного коммерческого долга, хотя ее сроки остаются неопределенными. Облегчение, которое принесла двухлетняя приостановка всех еврооблигаций, и непростая задача согласовать рамки любой реструктуризации в такой непонятной макросреде могут потенциально отложить ее на 2024 год", – говорится в сообщении.

Андрей Водяный
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госдолг еврооблигации Fitch кредитный рейтинг
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