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Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 03:26
Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины до ограниченного дефолта - Фото
Фото: depositphotos.com

Рейтинговые агентства Fitch и S&P в пятницу ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.

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10 августа Министерство финансов объявило, что сроки погашения всех 13 серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года. Купонные платежи, которые выпадают на следующие два года, также отсрочиваются на этот период. Благодаря этому за два следующих года Украина сможет сэкономить около $6 млрд.

Однако с точки зрения рейтинговых агентств это означает дефолт.

В Fitch заявили, что рассматривают завершение операции по управлению государственными долговыми обязательствами как обмен проблемного долга и поэтому снижают рейтинг Украины до 'RD' (restricted default), а всех выпусков облигаций – до 'D'. Раньше они находились на преддефолтном уровне 'C'.

По шкале S&P, рейтинг Украины теперь находится на уровне 'SD' (selective default), а евробондов – на уровне 'D'.

Когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу, агентства смогут считать, что Украина вышла из дефолта, а ее рейтинг будет повышен с 'SD'.

  • 20 июля Кабмин поручил Минфину начать переговоры с инвесторами по отсрочке платежей по внешнему долгу.
  • 9 августа владельцы государственных деривативов Украины, также известных как ВВП-варранты, согласились на реструктуризацию, а 10 августа государство получило согласие и держателей облигаций.
  • Украина во второй раз вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами об изменении условий выплаты долга. В 2015 году рейтинговые агентства так же ухудшали рейтинг Украины до дефолтного, но после реструктуризации возвращали его.
Андрей Водяный
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госдолг S&P Fitch дефолт
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