Украина после нового транша стала второй среди крупнейших должников МВФ

Долг Украины перед МВФ вырос до $13,85 млрд. Больше только у Аргентины

Фото: МВФ

После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF) долг Украины перед МВФ вырос до $13,85 млрд.

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Таким образом, Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ, свидетельствуют данные на сайте фонда.

Крупнейшим должником на протяжении многих лет остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на $57 млрд. Однако вскоре она вновь оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере $44 млрд. На сегодняшний день обязательства Аргентины составляют $40,94 млрд.

Макроэкономический план нынешнего президента Аргентины Хавьера Милея, одержавшего убедительную победу на выборах в 2023 году, по программе реформ был оценен МВФ как "намного более амбициозный", чем у предыдущих администраций. Исполнительный совет МВФ одобрил немедленный кредит в размере $4,7 млрд.

Долгое время вторым самым большим должником оставался Египет. Сейчас его долг перед МВФ составляет $13,59 млрд, что на $0,26 млрд меньше долга Украины.

Суммарно на троих крупнейших заемщиков МВФ приходится почти половина (46%) всех кредитов фонда. В общей сложности непогашенные кредиты перед фондом имеют 94 страны.

Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ на 4 июля 2024 года составила $150,44 млрд.

К крупным должникам относятся также:

→ Эквадор ($8,55 млрд),

→ Пакистан ($8,37 млрд),

→ Ангола ($3,95 млрд),

→ Колумбия ($3,71 млрд),

→ Кения ($3,39 млрд),

→ Гана ($3,05 млрд),

→ Кот-д'Ивуар ($3,04 млрд),

→ Бангладеш ($2,84 млрд),

→ Коста-Рика ($2,67 млрд).

Из европейских стран, кроме Украины, долг перед МВФ имеют:

→ Сербия ($1,25 млрд),

→ Молдова ($910,40 млн),

→ Грузия ($569,89 млн),

→ Северная Македония ($361,32 млн),

→ Армения ($294,38 млн),

→ Босния и Герцеговина ($265,86 млн),

→ Албания ($200,34 млн),

→ Косово ($78,41 млн),

→ Черногория ($39,95 млн).