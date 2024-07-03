Украина впервые в истории дошла до пятого транша МВФ. Деньги уже в Киеве

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Украина в среду, 3 июля, получила пятый транш от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы — впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ. Перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей", — прокомментировал Шмыгаль получение денег Украиной.

Министерство финансов указало, что следующие меры, которые Украина должна будет принять к пятому пересмотру, определены в обновленном меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. Среди них – продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

"За 14 месяцев функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже четыре просмотра, что позволило привлечь около $7,6 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд. Мы продолжаем активно работать над проведением совместно определенных реформ по программе, что способствует обеспечению макрофинансовой стабильности и создает условия для дальнейшего восстановления и развития экономики Украины на пути вступления в ЕС", — сказал министр финансов Сергей Марченко.