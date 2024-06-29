МВФ установил для Украины два дополнительных требования

Фото: МВФ

Международный валютный фонд в пятницу, 28 июня, опубликовал на своем сайте обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках четвертого пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по двум дополнительным требованиям.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

До конца октября Украина должна завершить принятие законопроекта о перезагрузке Гостаможни и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс об отмене "правок Лозового" о закрытии уголовных дел в случае истечения срока расследования после подозрения.

Еще по трем "маякам" Украина получила отсрочку:

→ оценка эффективности налоговых льгот – перенесли с конца июля по конец сентября;

→ камеральная проверка финансового состояния теплокоммунэнерго – перенесли с конца июня на конец октября;

→ принятие закона о создании Высшего административного суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов – перенесли с конца июля на конец декабря.

Один маяк Украина выполнила (разработка концепции развития кредитной программы 5-7-9), еще один – выполнила опозданием (отмена правила о рассмотрении отдельных дел ВАКС коллегией в составе трех антикоррупционных судей).

В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования. Изначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, но после каждого пересмотра их количество увеличивается.

28 июня состоялся четвертый пересмотр кредитной программы между Украиной и МВФ, по результатам которого Украина получит $2,2 млрд. После получения этих денег общий объем выплат в рамках EFF будет составлять около $7,6 млрд. Принятая в 2023 году четырехлетняя программа предусматривает выделение $15,6 млрд.

Читайте также: В Украине запустили Матрицу реформ – портал мониторинга выполнения требований партнеров