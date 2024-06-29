МВФ установил для Украины два дополнительных требования
Международный валютный фонд в пятницу, 28 июня, опубликовал на своем сайте обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках четвертого пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по двум дополнительным требованиям.
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До конца октября Украина должна завершить принятие законопроекта о перезагрузке Гостаможни и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс об отмене "правок Лозового" о закрытии уголовных дел в случае истечения срока расследования после подозрения.
Еще по трем "маякам" Украина получила отсрочку:
→ оценка эффективности налоговых льгот – перенесли с конца июля по конец сентября;
→ камеральная проверка финансового состояния теплокоммунэнерго – перенесли с конца июня на конец октября;
→ принятие закона о создании Высшего административного суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов – перенесли с конца июля на конец декабря.
Один маяк Украина выполнила (разработка концепции развития кредитной программы 5-7-9), еще один – выполнила опозданием (отмена правила о рассмотрении отдельных дел ВАКС коллегией в составе трех антикоррупционных судей).
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования. Изначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, но после каждого пересмотра их количество увеличивается.
- 28 июня состоялся четвертый пересмотр кредитной программы между Украиной и МВФ, по результатам которого Украина получит $2,2 млрд. После получения этих денег общий объем выплат в рамках EFF будет составлять около $7,6 млрд. Принятая в 2023 году четырехлетняя программа предусматривает выделение $15,6 млрд.
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