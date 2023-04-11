Верховная Рада запускает перезагрузку таможни. Утвердили первые изменения

Депутаты Верховной Рады 260 голосами поддержали в первом чтении законопроект №6490-д о перезагрузке Государственной таможенной службы. Об этом сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Документ меняет правила отбора главы таможни, вводит аудит, переаттестацию таможенников и другие изменения.

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В частности, в законопроекте предлагается изменить процедуру конкурсного отбора руководителя таможни на основе лучших практик конкурсов в антикоррупционные органы.

Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек, определенных Кабмином, из которых пять будут определяться на основании предложений международных организаций. По результатам отбора конкурсной комиссии будет представлен только один кандидат.

Вводится ежегодный внешний аудит эффективности деятельности таможни. Негативное заключение такого аудита будет ключевым основанием для увольнения главы таможни, что не позволит менять руководителя таможни по желанию Кабмина.

В течение года после избрания нового руководителя состоится переаттестация всех работников таможни. Если переаттестация окажется неуспешной — таможенника уволят.

Отменяется необходимость согласования с Минфином назначения на должности и/или увольнения с должностей руководителей среднего звена.

Документом прямо устанавливается более высокий размер заработной платы для таможенников по сравнению с сегодняшними окладами.

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