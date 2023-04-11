Инспектор Одесской таможни попался на откатах за пропуск валюты - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании старшего инспектора таможенного поста Белгород-Днестровский. Он подозревается в получении откатов за ввоз валюты без декларирования, сообщила пресс-служба СБУ.

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"[Подозреваемый] требовал "откаты" до 3% от общей суммы валюты, которую без декларирования завозили на таможенную территорию Украины. При его содействии через границу пытались перевезти несколько миллионов в гривневом эквиваленте", - утверждает СБУ.



Одесская областная прокуратура уточнила, что таможенник якобы требовал деньги за беспрепятственный ввоз валюты на 4 млн грн через автомобильный пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка".

Инспектора задержали при получении 3000 евро, после чего ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) и арестовали.

С начала 2023 это уже четвертая коррупционная схема, которую СБУ нашла и ликвидировала на Одесской таможне.

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Андрій Водяний

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