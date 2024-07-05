Україна після нового траншу стала другою серед найбільших боржників МВФ

Борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд. Більше тільки в Аргентини

Фото: МВФ

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд у межах чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF) борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд.

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Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ, свідчать дані на сайті фонду.

Найбільшим боржником упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на $57 млрд. Однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром $44 млрд. На сьогодні зобов'язання Аргентини становлять $40,94 млрд.

Макроекономічний план нинішнього президента Аргентини Хав'єра Мілея, який здобув переконливу перемогу на виборах у 2023 році, за програмою реформ був оцінений МВФ як "набагато амбітніший", ніж у попередніх адміністрацій. Виконавча рада МВФ схвалила негайний кредит розміром $4,7 млрд.

Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $13,59 млрд, що на $0,26 млрд менше за борг України.

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала $150,44 млрд.

До великих боржників належать також:

→ Еквадор ($8,55 млрд),

→ Пакистан ($8,37 млрд),

→ Ангола ($3,95 млрд),

→ Колумбія ($3,71 млрд),

→ Кенія ($3,39 млрд),

→ Гана ($3,05 млрд),

→ Кот-д'Івуар ($3,04 млрд),

→ Бангладеш ($2,84 млрд),

→ Коста-Рика ($2,67 млрд).

З європейських країн, крім України, борг перед МВФ мають:

→ Сербія ($1,25 млрд),

→ Молдова ($910,40 млн),

→ Грузія ($569,89 млн),

→ Північна Македонія ($361,32 млн),

→ Вірменія ($294,38 млн),

→ Боснія і Герцеговина ($265,86 млн),

→ Албанія ($200,34 млн),

→ Косово ($78,41 млн),

→ Чорногорія ($39,95 млн).