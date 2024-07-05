Україна після нового траншу стала другою серед найбільших боржників МВФ
Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд у межах чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF) борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ, свідчать дані на сайті фонду.
Найбільшим боржником упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на $57 млрд. Однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром $44 млрд. На сьогодні зобов'язання Аргентини становлять $40,94 млрд.
Макроекономічний план нинішнього президента Аргентини Хав'єра Мілея, який здобув переконливу перемогу на виборах у 2023 році, за програмою реформ був оцінений МВФ як "набагато амбітніший", ніж у попередніх адміністрацій. Виконавча рада МВФ схвалила негайний кредит розміром $4,7 млрд.
Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $13,59 млрд, що на $0,26 млрд менше за борг України.
Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.
Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала $150,44 млрд.
До великих боржників належать також:
→ Еквадор ($8,55 млрд),
→ Пакистан ($8,37 млрд),
→ Ангола ($3,95 млрд),
→ Колумбія ($3,71 млрд),
→ Кенія ($3,39 млрд),
→ Гана ($3,05 млрд),
→ Кот-д'Івуар ($3,04 млрд),
→ Бангладеш ($2,84 млрд),
→ Коста-Рика ($2,67 млрд).
З європейських країн, крім України, борг перед МВФ мають:
→ Сербія ($1,25 млрд),
→ Молдова ($910,40 млн),
→ Грузія ($569,89 млн),
→ Північна Македонія ($361,32 млн),
→ Вірменія ($294,38 млн),
→ Боснія і Герцеговина ($265,86 млн),
→ Албанія ($200,34 млн),
→ Косово ($78,41 млн),
→ Чорногорія ($39,95 млн).
- Перший транш розміром $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року. Другий транш становив $890 млн (червень 2023 року), третій транш – $900 млн (грудень 2023 року), четвертий транш – $880 млн (березень 2024 року).