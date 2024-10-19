МВФ виділив Україні шостий транш на $1,1 млрд, погіршивши прогноз ВВП

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Рада Міжнародного валютного фонду 18 жовтня схвалила виділення Україні шостого траншу у розмірі $1,1 млрд за підсумками чергового перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Загальна сума виплат за програмою досягне $8,7 млрд, повідомляється на сайті МВФ.

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Фонд визнав, що Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня і чотири структурні маяки.

Економіка України демонструє стійкість, попри складні умови війни, і у першій половині року показники були кращими за очікувані. Але на решту 2024 року і на 2025 рік прогноз погіршився через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та високу невизначеність.

МВФ очікує, що за підсумками року в Україні буде зростання на 3,0% (раніше прогнозували 2,5-3,5%). Прогноз на 2025-й погіршений до 2,5-3,5% (раніше очікувалось 5,5%).

Фонд вказує, що потреби України у фінансуванні залишаються значними через війну і для країни критично важлива своєчасна і передбачувана зовнішня підтримка. Водночас він рекомендує мобілізувати внутрішні доходи для покриття потреб у витратах, реагування на шоки й відновлення фіскальної стійкості.

МВФ рекомендує Україні продовжувати гнучкість валютного курсу, зберігати обережність щодо монетарного пом'якшення і послаблення валютних обмежень, не допускати емісійного фінансування дефіциту бюджету.

Фонд також порадив посилювати банківський нагляд, продовжувати антикорупційні реформи й покращувати управління в енергетичному секторі.

"Програма EFF є найрезультативнішою для України у контексті кількості успішних переглядів. Це демонструє спроможність і готовність України впроваджувати зміни навіть в умовах повномасштабної війни. Вчергове хочу наголосити, що співпраця з МВФ є невід’ємною частиною у підтримці фіскальної, монетарної стабільності та стимулювання економічного відновлення. Експертна підтримка разом із мобілізацією зовнішнього фінансування продовжують бути стабілізуючими факторами для нашої фінансової системи", — прокоментував рішення МВФ міністр фінансів України Сергій Марченко.

Мінфін повідомив, що новий транш надійде в Україну найближчим часом.

Також в рамках пʼятого перегляду змінили графік траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше грошей в рамках EFF у наступному році.