Украина получит четыре транша от МВФ в 2025 году вместо двух
Украина получит четыре транша от МВФ в 2025 году вместо двух согласно обновленному графику финансирования. Об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках пятого пересмотра кредитной программы.
Ранее предполагалось, что в 2025 году Украина получит два транша, каждый по $917,5 миллиона. Однако МВФ согласился на новый график, включающий четыре транша на общую сумму около $2,612 миллиарда.
Новый график на 2025 год предусматривает:
- Март 2025: транш на $917,5
- Июнь 2025: транш на $809,6
- Август 2025: транш на $539,8
- Декабрь 2025: транш на $445,3
Таким образом, общая сумма поддержки в 2025 году составит более $2,6 миллиарда.
Также стоит отметить, что власти Украины попросили внести изменения в график финансирования для 2025-2027 годов с целью приспособления к квартальным обзорам из-за высокого уровня неопределенности в условиях длительного военного конфликта.
- В марте 2023 г. Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования. Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, но после каждого пересмотра их количество увеличивается.
- 18 октября состоялся пятый пересмотр кредитной программы между Украиной и МВФ, по результатам которого Украина получит $1,1 млрд. После получения этих денег общий объем выплат в пределах EFF будет составлять примерно $8,7 млрд. Принятая в 2023 году четырехлетняя программа предусматривает выделение $15,6 млрд.