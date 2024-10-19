Власти Украины также попросили внести изменения в график финансирования для 2025-2027 годов

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Украина получит четыре транша от МВФ в 2025 году вместо двух согласно обновленному графику финансирования. Об этом говорится в обновленном меморандуме МВФ об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках пятого пересмотра кредитной программы.

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Ранее предполагалось, что в 2025 году Украина получит два транша, каждый по $917,5 миллиона. Однако МВФ согласился на новый график, включающий четыре транша на общую сумму около $2,612 миллиарда.

Новый график на 2025 год предусматривает:

Март 2025: транш на $917,5

Июнь 2025: транш на $809,6

Август 2025: транш на $539,8

Декабрь 2025: транш на $445,3

Таким образом, общая сумма поддержки в 2025 году составит более $2,6 миллиарда.

Скриншот меморандума МВФ

Также стоит отметить, что власти Украины попросили внести изменения в график финансирования для 2025-2027 годов с целью приспособления к квартальным обзорам из-за высокого уровня неопределенности в условиях длительного военного конфликта.

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