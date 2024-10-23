Украина впервые в истории дошла до шестого транша МВФ. Деньги уже в Киеве
Украина в среду, 23 октября, получила шестой транш от Международного валютного фонда в размере $1,1 млрд в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Об этом сообщило Министерство финансов.
С начала полномасштабного вторжения Украина получила от Фонда уже $11,3 млрд, это третий самый большой донор Украины (после Евросоюза и США).
"Эффективное сотрудничество с Фондом является одним из рычагов поддержки финансовой стабильности страны в условиях войны. МВФ продолжает эффективно реагировать на потребности Украины. Важным для нашего государства стало решение об оптимизации графика траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше средств в рамках EFF в следующем году", – сказал министр финансов Сергей Марченко.
Украина получит от МВФ в 2025 году четыре транша на общую сумму $2,7 млрд вместо двух на $1,8 млрд, как планировалось ранее.
Потребность во внешнем финансировании на следующий год составляет около $38,4 млрд, по оценкам Минфина.
- Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года. Второй транш составил $890 млн (июнь 2023 года), третий – $900 млн (декабрь 2023 года), четвертый – $880 млн (март 2024).
- После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд в начале июля 2024 года Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ.