Украина впервые в истории дошла до шестого транша МВФ. Деньги уже в Киеве

Шестой транш Международного валютного фонда в размере $1,1 млрд поступил в государственный бюджет Украины

Фото: Минфин

Украина в среду, 23 октября, получила шестой транш от Международного валютного фонда в размере $1,1 млрд в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF). Об этом сообщило Министерство финансов.

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С начала полномасштабного вторжения Украина получила от Фонда уже $11,3 млрд, это третий самый большой донор Украины (после Евросоюза и США).

"Эффективное сотрудничество с Фондом является одним из рычагов поддержки финансовой стабильности страны в условиях войны. МВФ продолжает эффективно реагировать на потребности Украины. Важным для нашего государства стало решение об оптимизации графика траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше средств в рамках EFF в следующем году", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Украина получит от МВФ в 2025 году четыре транша на общую сумму $2,7 млрд вместо двух на $1,8 млрд, как планировалось ранее.

Потребность во внешнем финансировании на следующий год составляет около $38,4 млрд, по оценкам Минфина.