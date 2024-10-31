НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%: это решение замедлит инфляцию
Национальный банк решил оставить учетную ставку на уровне 13%, на котором она находится с июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%, объясняют в НБУ.
Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% – по меньшей мере до лета 2025 года.
В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры.
- После начала полномасштабной войны учетную ставку резко повысили с 10% до 25%, и на этом уровне она была вплоть до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно снижать ставку, пока в декабре 2023 года она не опустилась до 15%. В марте 2024 года НБУ возобновил ее уменьшение, но уже в июне приостановил этот процесс.
- 30 сентября в НБУ заявили, что не видят оснований снижать учетную ставку до конца года, но могут поднять до 14%.