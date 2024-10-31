НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%: это решение замедлит инфляцию

Нацбанк намерен оставить ставку на уровне 13% до середины лета 2025 года

Фото: скриншот НБУ/YouTube

Национальный банк решил оставить учетную ставку на уровне 13%, на котором она находится с июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%, объясняют в НБУ.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% – по меньшей мере до лета 2025 года.

В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры.