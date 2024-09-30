В НБУ не видят оснований снижать учетную ставку до конца года. Могут поднять до 14%

Фото: пресс-служба НБУ

Члены Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка не видят оснований для возобновления цикла понижения учетной ставки до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на стенограмму дискуссии членов КМП от 19 сентября, когда было принято решение оставить учетную ставку на уровне 13%.

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10 из 11 участников дискуссии ожидают дальнейшее сохранения ставки на уровне 13%. Один участник считает, что НБУ придется повысить учетную ставку до 14% до конца года, чтобы ограничить ценовое давление и сохранить управляемость инфляционных ожиданий.

По мнению большинства членов КМП, текущий уровень ставки обеспечивает необходимую защиту гривневых сбережений от инфляции, что является важным условием устойчивости валютного рынка. Это со своей стороны будет способствовать удержанию умеренной инфляции в этом году, ее развороту в сторону снижения в следующем году и дальнейшему замедлению до цели 5%.

Когда в середине сентября обсуждалась целесообразность сохранения ставки на уровне 13%, один из участников дискуссии высказался за повышение до 13,5%. По его мнению, НБУ должен действовать более решительно в формировании надлежащей жесткости монетарных условий на фоне усиления инфляционного давления и ожидаемого расширения бюджетных стимулов.

В Комитет по монетарной политике входят 11 членов, в том числе глава НБУ, его заместители и главы департаментов.