Учетную ставку в Украине снизили до 13%

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Национальный банк решил с 14 июня снизить учетную ставку на половину процентного пункта до 13,0%. Об этом регулятор объявил в четверг, 13 июня.

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Более низкая ставка призвана поддержать восстановление экономики, но столь скромное снижение связано с ожиданиями ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выхода за пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.) до конца года.

В мае фактическая потребительская инфляция ускорилась до 3,3% в годовом выражении, но была ниже прогноза Нацбанка. Базовая инфляция составляла 4,4%, оставаясь в пределах целевого коридора уже более полугода.

Ускорение инфляции будет связано с более низким урожаем после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат, повышением тарифов на электроэнергию и сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны.

Кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд тоже может внести дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году.

"Учитывая баланс рисков, все еще сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий, правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 п.п. до 13,0%", — говорится в пресс-релизе НБУ.