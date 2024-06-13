Облікову ставку в Україні знизили до 13%
Національний банк вирішив із 14 червня знизити облікову ставку на пів відсоткового пункту до 13,0%. Про це регулятор оголосив у четвер, 13 червня.
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Менша ставка покликана підтримати відновлення економіки, але таке скромне зниження пов'язане з очікуваннями пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону (5% +/- 1 в.п.) до кінця року.
У травні фактична споживча інфляція прискорилася до 3,3% у річному вираженні, але була нижчою за прогноз Нацбанку. Базова інфляція становила 4,4%, залишаючись у межах цільового коридору вже більш ніж пів року.
Прискорення інфляції буде пов'язане з нижчим урожаєм після торішніх рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат, підвищенням тарифів на електроенергію та збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни.
Крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб теж може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року.
"Ураховуючи баланс ризиків, усе ще стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,0%", – йдеться в пресрелізі НБУ.
- Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів.
- Після початку війни її різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним сповільненням інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення.