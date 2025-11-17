Операція "Мідас". Встановити походження доларів у пачках ФРС виявилося неможливим

НАБУ не знає, як потрапили в Україну долари зі штампами Федрезерву, вилучені під час обшуків у справі Енергоатому

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро не може встановити походження упаковок доларів зі штампами Федеральної резервної системи США, вилучених під час обшуків під час операції "Мідас". Про це сказав керівник Першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

"Ми другий раз зіштовхуємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального резервного банку США, і другий раз, мабуть, ми будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили в Україну", – сказав детектив.

Фото: НАБУ

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник підтвердив, що в Україні немає системи обліку ввезення таких сум готівки.

"В Україну імпортуються мільярди доларів, і виокремити якийсь мільйон без наявності системи реєстрації, мені здається, неможливо", – сказав він депутатам.

"Плюс імпорт відбувається не лише під час війни, він відбувався постійно. Вивозилися старі купюри, завозилися нові, і дізнатися, де конкретно був цей мільйон, зараз достеменно сказати неможливо. Ми почали збір по системі, щоб узагальнити, як банки між собою торгують валютою. Але йдеться про операції на мільярди доларів, виокремити невелику суму складно", – сказав Олійник.

За його словами, зараз вісім банків імпортують долари та євро в Україну. Деякі – лише для власного користування, інші також продають її банкам та учасникам фінансового ринку.

Він додав, що Національний банк останнім часом не фіксував аномалій щодо зняття готівки.