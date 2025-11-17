Операция "Мидас". Установить происхождение долларов в пачках ФРС оказалось невозможным

НАБУ не знает, как попали в Украину доллары со штампами Федрезерва, изъятые во время обысков по делу Энергоатома

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро не может установить происхождение упаковок долларов со штампами Федеральной резервной системы США, изъятых во время обысков во время операции "Мидас". Об этом сказал руководитель Первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.

"Мы второй раз сталкиваемся с такой большой суммой средств, которые приехали в Украину в упаковке Федерального резервного банка США, и второй раз, видимо, мы будем иметь ситуацию, что никто не сможет нам ответить, как они попали в Украину", – сказал детектив.

Фото: НАБУ

Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник подтвердил, что в Украине нет системы учета ввоза таких сумм наличности.

"В Украину импортируются миллиарды долларов, и выделить какой-то миллион без наличия системы регистрации, мне кажется, невозможно", – сказал он депутатам.

"Плюс импорт происходит не только во время войны, он происходил постоянно. Вывозились старые купюры, завозились новые, и узнать, где конкретно был этот миллион, сейчас точно сказать невозможно. Мы начали сбор по системе, чтобы обобщить, как банки между собой торгуют валютой. Но речь идет об операциях на миллиарды долларов, выделить небольшую сумму сложно", – сказал Олейник.

По его словам, сейчас восемь банков импортируют доллары и евро в Украину. Некоторые – только для собственного пользования, другие также продают ее банкам и участникам финансового рынка.

Он добавил, что Национальный банк в последнее время не фиксировал аномалий по снятию наличных.