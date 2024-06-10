В Україні незначно прискорилася інфляція. Дорожчають фрукти — Держстат

На 14,3% подешевшали яйця, на 1,7–0,4% знизилися ціни на сало, молоко та молочні продукти

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Річна інфляція в Україні прискорилася до 3,3% у травні. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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У березні та квітні інфляція залишалася на рівні 3,2%.

Інфляція у травні порівняно з квітнем становила 0,6%, з початку року – 2,0%.

Базова інфляція у травні порівняно з квітнем склала 0,3%, з початку року – 2,8%.

На споживчому ринку у травні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти. На 1,3–0,4% зросли ціни на овочі, рис, рибу та продукти з риби, хліб, кисломолочну продукцію, цукор, макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти, олію.

На 14,3% подешевшали яйця, на 1,7–0,4% знизилися ціни на сало, молоко та молочні продукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 1,5%, зокрема одяг – на 1,7%, взуття – на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я 0,9% відбулося насамперед через підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,1%.