Інфляція в Україні стабілізувалася. Залишилась на рівні 3,2% у квітні — Держстат
Річна інфляція в Україні склала 3,2% у квітні. Про це повідомляє Державна служба статистики.
У березні річну інфляцію також було зафіксовано на рівні 3,2%.
Порівняно з березнем інфляція становила 0,2%, з початку року – 1,4%. Базова інфляція у квітні порівняно з березнем становила 0,7%, з початку року – 2,5%.
На споживчому ринку у квітні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4-0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти перероблення зернових, овочі, молоко. На 1,2–0,6% зросли ціни на яловичину, олію, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, олію, кисломолочну продукцію, фрукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.
Одяг і взуття подорожчали на 0,9%, зокрема взуття – на 1,3%, одяг – на 0,5%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% відбулося насамперед через підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%.
Ціни на транспорт зросли на 2,1% в основному через подорожчання пального й мастил на 3,7%.
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