Інфляція в Україні стабілізувалася. Залишилась на рівні 3,2% у квітні — Держстат

Найбільше у квітні подешевшали яйця — на 19,2%

Фото: depositphotos.com

Річна інфляція в Україні склала 3,2% у квітні. Про це повідомляє Державна служба статистики.

У березні річну інфляцію також було зафіксовано на рівні 3,2%.

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Порівняно з березнем інфляція становила 0,2%, з початку року – 1,4%. Базова інфляція у квітні порівняно з березнем становила 0,7%, з початку року – 2,5%.

На споживчому ринку у квітні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4-0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти перероблення зернових, овочі, молоко. На 1,2–0,6% зросли ціни на яловичину, олію, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, олію, кисломолочну продукцію, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 0,9%, зокрема взуття – на 1,3%, одяг – на 0,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% відбулося насамперед через підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 2,1% в основному через подорожчання пального й мастил на 3,7%.

Джерело: Держстат

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