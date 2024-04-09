Інфляція в Україні сповільнилася до 3,2%. Дешевшають яйця, сало, цукор

Найбільше у березні подешевшали яйця – на 16%. Дорожчають яловичина та фрукти

Фото: depositphotos.com

Річна інфляція в Україні знизилася до 3,2% у березні. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

У лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному обчисленні.

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Інфляція на споживчому ринку у березні порівняно з лютим становила 0,5%, з початку року – 1,2%. Базова інфляція у березні порівняно з лютим становила 1%, з початку року – 1,8%.

На споживчому ринку у березні знизилися на 0,2% ціни на харчові продукти та безалкогольні напої. Найбільше (на 16,4%) подешевшали яйця. На 2,5–0,3% знизилися ціни на цукор, сало, свинину, олію, продукти перероблення зернових, овочі, молоко.

На 4,1% подорожчали фрукти, на 1,6-0,3% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, олію, м'ясо птиці, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг та взуття подорожчали на 12,9%, у т.ч. одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,7% здебільшого через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 4,4% і палива та мастил на 2,7%.

У зв'язку ціни зросли на 0,5%, що пов'язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 15,7%.

Джерело: Держстат

У лютому в США прискорилася інфляція. Дорожчає бензин та житло.

У березні інфляція у найбільшій економіці ЄС впала до 2,3%. Це найнижчий рівень за три роки.

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