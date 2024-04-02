Інфляція у найбільшій економіці ЄС впала до 2,3%. Це найнижчий рівень за три роки
Інфляція у Німеччині в березні сповільнилася трохи більше, ніж очікувалося - до 2,3%, найнижчого рівня з червня 2021 року. Цьому сприяло падіння цін на енергоносії, показали попередні дані Федерального статистичного управління, передає Reuters.
Аналітики прогнозували показник у березні на рівні 2,4%. У лютому споживча інфляція у Німеччині становила 2,7%.
Місяць до місяця ціни зросли на 0,6%, обігнавши очікування зростання на 0,7%.
Ціни на енергоносії у березні 2024 року у ФРН були на 2,7% нижчими, ніж у тому ж місяці роком раніше. Крім того, це був перший місяць з лютого 2015 року, коли ціни на продукти харчування впали нижче за рівень того ж місяця попереднього року.
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Глава Європейського центробанку Крістін Лагард заявила в березні, що рівень інфляції в єврозоні й надалі знижуватиметься, тоді як економічне зростання почне прискорюватися протягом року.
Споживачі єврозони знизили свої короткострокові інфляційні очікування у лютому, але подальші прогнози залишаються незмінними, як показало нове опитування ЄЦБ.
"Зараз вони на найнижчому рівні з початку невиправданої війни Росії проти України в лютому 2022 року", – йдеться у релізі Центробанку ЄС.
Інфляція в Німеччині за підсумками 2023 року сповільнилася до 5,9% порівняно з 6,9% у 2022-му. Торік ціни на енергоносії в Німеччині підвищилися на 5,3% після значного зростання на 29,7% у 2022-му.
- На початку 2023 року німецька економіка тимчасово скотилася в рецесію, а з другої половини року знову почала скорочуватися. У зв'язку з цим експерти дедалі частіше почали вживати фразу "хвора людина Європи" щодо Німеччини.