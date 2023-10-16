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Найбільшій економіці Європи загрожує друга рецесія за рік

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 09:56
Найбільшій економіці Європи загрожує друга рецесія за рік - Фото
Фото: EPA / MARTIN DIVISEK

Німеччині, найбільшій економіці Євросоюзу, загрожує друга рецесія за рік, пише Bloomberg з посиланням на дані економістів.

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Згідно з експертним опитуванням, яке провело агентство, валовий внутрішній продукт найбільшої економіки Європи у третьому кварталі скоротився на 0,2%, а до кінця року впаде ще на 0,1%.

Аналітики очікують, що у 2023 році ВВП Німеччини впаде на 0,4% і збільшиться лише на 0,5% в наступному. Це означає значно слабше відновлення економіки, ніж очікувалося в нещодавніх прогнозах Міжнародного валютного фонду (0,9%) або уряду Німеччини (1,3%).

"Економічне зростання буде слабким протягом багатьох років через низку структурних проблем", – прогнозує старший економіст дослідницького інституту Handelsblatt Денніс Хухзермеєр. Серед них – низький експортний попит у Китаї та енергетична криза.

Країні потрібні структурні реформи у сфері цін на енергоносії, інфраструктури та міграції, сказав головний виконавчий директор Deutsche Bank AG Крістіан Сьювінг. "Якщо ми це зробимо, я думаю, Німеччина знову побачить зростання. Ймовірно, у 2024 році цифри ще будуть не такими, на які ми сподіваємося, але з 2025-го", – сказав він.

Водночас міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер упевнений, що перспективи німецької економіки залишаються хорошими. "Песимістичні пророцтва недоречні. Німеччина має величезний потенціал, щоб змінити ситуацію, та міцні економічні підвалини, і ми сповнені рішучості укріпити їх ще більше", – сказав він.

  • У першому кварталі 2023 року економіка Німеччини увійшла в рецесію, скоротившись у порівнянні з попередніми трьома місяцями на 0,3%. У четвертому кварталі попереднього року було зафіксовано зниження на 0,5%, а рецесія, як правило, визначається як два послідовних квартали скорочення.
  • У другому кварталі 2023 року німецька економіка продемонструвала нульове зростання у квартальному вираженні.
Андрій Водяний
НімеччинаВВПекономічна кризарецесія
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