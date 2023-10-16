Крупнейшей экономике Европы грозит вторая рецессия за год

Германии, крупнейшей экономике Евросоюза, грозит вторая рецессия за год, пишет Bloomberg со ссылкой на данные экономистов.

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Согласно экспертному опросу, проведенному агентством, валовой внутренний продукт крупнейшей экономики Европы в третьем квартале сократился на 0,2%, а к концу года упадет еще на 0,1%.

Аналитики ожидают, что в 2023 году ВВП Германии упадет на 0,4% и увеличится всего на 0,5% в следующем. Это означает, что восстановление экономики будет гораздо слабее, чем ожидалось в недавних прогнозах Международного валютного фонда (0,9%) или правительства Германии (1,3%).

"Экономический рост будет слабым в течение многих лет из-за ряда структурных проблем", — прогнозирует старший экономист исследовательского института Handelsblatt Деннис Хухзермейер. Среди них – низкий экспортный спрос в Китае и энергетический кризис.

Стране нужны структурные реформы в сфере цен на энергоносители, инфраструктуры и миграции, сказал главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Сьювинг. "Если мы это сделаем, я думаю, Германия снова увидит рост. Вероятно, в 2024 году цифры еще будут не такими, на которые мы надеемся, но с 2025-го", — сказал он.

В то же время министр финансов Германии Кристиан Линднер уверен, что перспективы германской экономики остаются хорошими. "Упаднические прогнозы неуместны. Германия имеет огромный потенциал, чтобы изменить ситуацию, и крепкую экономическую основу, и мы полны решимости укрепить ее еще больше", — сказал он.