Крупнейшей экономике Европы грозит вторая рецессия за год
Германии, крупнейшей экономике Евросоюза, грозит вторая рецессия за год, пишет Bloomberg со ссылкой на данные экономистов.
Согласно экспертному опросу, проведенному агентством, валовой внутренний продукт крупнейшей экономики Европы в третьем квартале сократился на 0,2%, а к концу года упадет еще на 0,1%.
Аналитики ожидают, что в 2023 году ВВП Германии упадет на 0,4% и увеличится всего на 0,5% в следующем. Это означает, что восстановление экономики будет гораздо слабее, чем ожидалось в недавних прогнозах Международного валютного фонда (0,9%) или правительства Германии (1,3%).
"Экономический рост будет слабым в течение многих лет из-за ряда структурных проблем", — прогнозирует старший экономист исследовательского института Handelsblatt Деннис Хухзермейер. Среди них – низкий экспортный спрос в Китае и энергетический кризис.
Стране нужны структурные реформы в сфере цен на энергоносители, инфраструктуры и миграции, сказал главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Сьювинг. "Если мы это сделаем, я думаю, Германия снова увидит рост. Вероятно, в 2024 году цифры еще будут не такими, на которые мы надеемся, но с 2025-го", — сказал он.
В то же время министр финансов Германии Кристиан Линднер уверен, что перспективы германской экономики остаются хорошими. "Упаднические прогнозы неуместны. Германия имеет огромный потенциал, чтобы изменить ситуацию, и крепкую экономическую основу, и мы полны решимости укрепить ее еще больше", — сказал он.
- В первом квартале 2023 года экономика Германии вошла в рецессию, сократившись по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 0,3%. В четвертом квартале предыдущего года было зафиксировано снижение на 0,5%, а рецессия, как правило, определяется как два последовательных квартала сокращения.
- Во втором квартале 2023 года германская экономика продемонстрировала нулевой рост в квартальном выражении.
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