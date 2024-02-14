Німеччина різко погіршила прогноз зростання ВВП. Це найбільша економіка Євросоюзу
Уряд Німеччини перегляне свій прогноз зростання у 2024 році до 0,2%, з посиланням на міністра економіки Роберта Габека, пише Bloomberg. Раніше зростання найбільшої економіки Європи прогнозувалося на рівні 1,3%.
Однією з причин, що вплинули на падіння ВВП, Габек назвав рішення конституційного суду ФРН від 15 листопада.
Це рішення змусило уряд скоротити суму запланованої допомоги компаніям та споживачам у зв'язку з високими цінами на енергоносії, і, отже, у них буде менше грошей на витрати, додав міністр.
Уряду довелося скласти новий бюджет на 2024 рік, який відповідав би рішенню суду, не викликаючи додаткових юридичних проблем.
Німеччина була єдиною економікою "Великої сімки", яка торік пережила спад, і дедалі більше економістів передбачають новий спад у 2024 році.
Перспективи на наступні роки ненабагато кращі: урядова рада економічних консультантів прогнозує потенційне зростання на рівні лише 0,4%.
На початку 2023 року німецька економіка тимчасово скотилася в рецесію, а з другої половини року знову почала скорочуватися. У зв'язку з цим експерти дедалі частіше почали вживати фразу "хвора людина Європи" щодо Німеччини.
Восени 2023 року президент Бундесбанку Йоахім Нагель спрогнозував, що Німеччина вже 2024 року відновить зростання.
- У першому кварталі 2023 року економіка Німеччини увійшла до рецесії, скоротившись порівняно з попередніми трьома місяцями на 0,3%. У четвертому кварталі попереднього року було зафіксовано зниження на 0,5%, а рецесія, зазвичай, визначається як два послідовні квартали скорочення.
- У другому кварталі 2023 року німецька економіка продемонструвала нульове зростання у квартальному вираженні, а третьому знову було скорочення на 0,1%.