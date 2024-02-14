Германия резко ухудшила прогноз роста ВВП. Это самая большая экономика Евросоюза

Ранее прогнозировалось, что экономика ФРГ в 2024 году вырастет на 1,3%

Министр экономики Германии Роберт Хабек (слева) и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото - EPA

Правительство Германии пересмотрит свой прогноз роста в 2024 году до 0,2%, со ссылкой на министра экономики Роберта Хабека пишет Bloomberg. Ранее рост крупнейшей экономики Европы прогнозировался на уровне 1,3%.

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Одной из причин, повлиявших на падение ВВП, Хабек назвал решение конституционного суда ФРГ от 15 ноября.

Это решение вынудило правительство сократить сумму запланированной помощи компаниям и потребителям в связи с высокими ценами на энергоносители, и, следовательно, у них будет меньше денег на расходы, добавил министр.

Правительству пришлось составить новый бюджет на 2024 год, который отвечал бы решению суда, не вызывая дополнительных юридических проблем.

Германия была единственной экономикой "Большой семерки", пережившей спад в прошлом году, и все большее число экономистов предсказывают новый спад в 2024 году.

Перспективы на следующие годы ненамного лучше: правительственный совет экономических консультантов прогнозирует потенциальный рост на уровне всего 0,4%.

В начале 2023 года немецкая экономика временно скатилась в рецессию, а со второй половины года снова начала сокращаться. В связи с этим эксперты все чаще употребляют фразу "больной человек Европы" по отношению к Германии.

Осенью 2023 года президент Бундесбанка Йоахим Нагель спрогнозировал, что Германия уже в 2024 году возобновит рост.