Германию начали называть "больным человеком Европы". Бундесбанк не согласен

Германия, крупнейшая экономика Европы, уже в 2024 году возобновит рост после плохого 2023 года. Об этом заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель, пишет Bloomberg.

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В начале 2023 года немецкая экономика временно скатилась в рецессию, а со второй половины года снова начала сокращаться. По прогнозам Международного валютного фонда, Германия станет единственной страной из Большой семерки, чья экономика в этом году упадет. В связи с этим эксперты все чаще начали употреблять фразу "больной человек Европы" по отношению Германии. С такой формулировкой, например, вышел августовский номер журнала The Economist.

Но Нагель считает, что так говорить о Германии некорректно.

"Германия не больной человек Европы. Конечно, 2023 год не был удачным с точки зрения экономического роста. Но правда и в том, что это не год серьезной рецессии. На 2024 год показатели лучше, мы снова увидим рост", — сказал он в интервью ARD.

Он также обратил внимание на сокращение темпов инфляции благодаря европейской политике высоких процентных ставок.

"Нам еще далеко до цели в 2%, но направление движения правильное", — сказал он.