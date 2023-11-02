Німеччину почали називати "хворою людиною Європи". Бундесбанк не згоден

Німеччина, найбільша економіка Європи, уже у 2024 році відновить зростання після поганого 2023 року. Про це заявив президент Бундесбанку Йоахім Нагель, пише Bloomberg.

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На початку 2023 року німецька економіка тимчасово скотилась в рецесію, а з другої половини року знову почала скорочуватися. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, Німеччина стане єдиною країною з-поміж Великої сімки, чия економіка цього року впаде. У зв'язку з цим експерти все частіше почали вживати фразу "хвора людина Європи" щодо Німеччини. З таким формулюванням, наприклад, вийшов серпневий номер журналу The Economist.

Але Нагель вважає, що так говорити про Німеччину некоректне.

"Німеччина не хвора людина Європи. Звичайно, 2023 рік не був вдалим з точки зору економічного зростання. Але правда й у тому, що це не рік серйозної рецесії. На 2024 рік показники кращі, ми знову побачимо зростання", – сказав він в інтерв'ю ARD.

Він також звернув увагу на скорочення темпів інфляції завдяки європейській політиці високих процентних ставок.

"Нам ще далеко до цілі у 2%, але напрямок руху правильний", – сказав він.