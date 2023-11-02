Німеччину почали називати "хворою людиною Європи". Бундесбанк не згоден
Німеччина, найбільша економіка Європи, уже у 2024 році відновить зростання після поганого 2023 року. Про це заявив президент Бундесбанку Йоахім Нагель, пише Bloomberg.
На початку 2023 року німецька економіка тимчасово скотилась в рецесію, а з другої половини року знову почала скорочуватися. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, Німеччина стане єдиною країною з-поміж Великої сімки, чия економіка цього року впаде. У зв'язку з цим експерти все частіше почали вживати фразу "хвора людина Європи" щодо Німеччини. З таким формулюванням, наприклад, вийшов серпневий номер журналу The Economist.
Але Нагель вважає, що так говорити про Німеччину некоректне.
"Німеччина не хвора людина Європи. Звичайно, 2023 рік не був вдалим з точки зору економічного зростання. Але правда й у тому, що це не рік серйозної рецесії. На 2024 рік показники кращі, ми знову побачимо зростання", – сказав він в інтерв'ю ARD.
Він також звернув увагу на скорочення темпів інфляції завдяки європейській політиці високих процентних ставок.
"Нам ще далеко до цілі у 2%, але напрямок руху правильний", – сказав він.
- У першому кварталі 2023 року економіка Німеччини увійшла в рецесію, скоротившись у порівнянні з попередніми трьома місяцями на 0,3%. У четвертому кварталі попереднього року було зафіксовано зниження на 0,5%, а рецесія, як правило, визначається як два послідовних квартали скорочення.
- У другому кварталі 2023 року німецька економіка продемонструвала нульове зростання у квартальному вираженні, а у третьому знову було скорочення на 0,1%.
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