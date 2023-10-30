Економіка Німеччини на крок ближче до рецесії: падає промисловість і витрати німців

ВВП Німеччини скоротився на 0,1% у третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом і на 0,8% порівняно з третім кварталом 2022 року. Про це свідчать дані німецького статистичного відомства Destatis.

Німецька економіка скотилася у рецесію за підсумками першого кварталу 2023 року. У другому кварталі зафіксовано відновлення економіки.

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Падіння економіки у третьому кварталі пов'язане з уповільненням промислового виробництва та скороченням споживчих витрат.

Високі відсоткові ставки послабили попит на товари промисловості, ключового сектору німецької економіки.

Наприклад, хімічний гігант Lanxess AG оголосив, що змушений скоротити 7% працівників, а Volkswagen – що подвоїть економію підвищення прибутковості, звертає увагу агентство Bloomberg.

За прогнозами МВФ, Німеччина стане єдиною великою економікою, яка закінчить рік падінням (на рівні 0,4%). У 2024 році очікується відновлення зростання до 0,5%.

У Німеччині сподіваються, що економіка повернеться до зростання завдяки збільшенню споживчих витрат. Цьому має допомогти уповільнення інфляції та зростання заробітної плати.

У вересні 2023 року інфляція в Німеччині сповільнилася до найнижчого рівня від початку російської агресії.

24 жовтня у МВФ прогнозували, що у 2023 році Німеччина витіснить Японію з трійки найбільших економік світу.

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