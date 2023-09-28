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Інфляція в Німеччині сповільнилась до найнижчого рівня з початку російської агресії

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 16:57
Інфляція в Німеччині сповільнилась до найнижчого рівня з початку російської агресії - Фото
Фото: EPA

У Німеччині з'явились перші ознаки подолання високої інфляції. У вересні 2023 року вона сповільнилась до найнижчого рівня з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну, свідчать дані німецького статистичного органу Destatis.

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Індекс споживчих цін, який розраховується відповідно до методології Євросоюзу (HICP), у вересні сповільнився до 4,3% з 6,4% в серпні.

Показник базової інфляції, який не враховує волатильні ціни на харчові продукти та енергоносії, впав до 4,6% з 5,5% у серпні. Ціни на продукти продовжують демонструвати зростання вище середнього, збільшившись на 7,5% у річному вираженні, тоді як ціни на енергоносії – лише на 1,0%.

Reuters вказує, що значне сповільнення інфляції пов'язане з вищою базою порівняння. "Близько одного відсоткового пункту зниження інфляції пов'язано з тим, що у вересні минулого року сплинув термін єдиного білета за дев'ять євро і знижки на пальне", – сказав економіст Commerzbank Ральф Солвін. Але навіть без цього інфляція у Німеччині має низхідну тенденцію, тому що цінова хвиля у сфері енергетики, продуктів та промислових товарів слабшає.

Кілька місяців тому Іспанія першою з великих країн Європи змогла повернути інфляцію до цільового рівня 2%, але зараз через зростання цін на енергоносії та пальне інфляція там знову зростає. У Німеччині місячна інфляція залишається відносно стабільною, але річна динаміка знижується.

Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард під час недавнього виступу в Європейському парламенті сказала, що регулятор єврозони збирається дотримуватися політики обмежувальних відсоткових ставок стільки, скільки буде потрібно для подолання інфляції та її повернення до 2%.

На вересневому засіданні ЄЦБ підвищив відсоткові ставки вдесяте поспіль і оприлюднив нові макропрогнози, згідно з якими інфляція опуститься до 2% лише у другому півріччі 2025 року. Водночас регулятор дав зрозуміти, що, ймовірно, більше не буде підіймати ставки.

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Андрій Водяний
Німеччинаінфляціяціни
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