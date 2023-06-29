Іспанія першою з великих країн Європи змогла повернути інфляцію до нормального рівня

Іспанія першою з великих країн Європи змогла повернути інфляцію до цільового рівня 2%. У червні 2023 року вона сповільнилась до 1,9% в річному вираженні після 3,2% у травні, повідомляється на сайті іспанської служби статистики.

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Індекс споживчих цін, який розраховується відповідно до методології Євросоюзу, ще нижчий – 1,6%.

"В основному це [сповільнення інфляції] пов’язано з тим, що подорожчання палива, електроенергії, харчових продуктів та безалкогольних напоїв було нижчим, ніж у червні минулого року", – йдеться в коментарі Національного інституту статистики Іспанії.

Інфляція в Іспанії повернулась до цільового рівня 2% вперше з березня 2021 року.

Водночас базова інфляція, яка не враховує нестабільні ціни на енергоносії та свіжі харчові продукти, залишається незмінно високою – 5,9% в червні проти 6,1% в травні.

"Іспанія – перша велика економіка в єврозоні, яка знизила інфляцію нижче за 2%", – заявило Міністерство економіки країни.

Для порівняння, в Італії інфляція у червні становила 6,7%. Німеччина і Франція ще не публікували дані за червень, але у травні інфляція в цих країнах була вдвічі вищою, ніж в Іспанії.