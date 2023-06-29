Испания первой из крупных стран Европы смогла вернуть инфляцию к нормальному уровню

Испания первой из крупных стран Европы смогла вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. В июне 2023 году она замедлилась до 1,9% в годовом выражении после 3,2% в мае, сообщается на сайте испанской службы статистики.

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Индекс потребительских цен, который рассчитывается в соответствии с методологией Евросоюза, еще ниже – 1,6%.

"В основном это [замедление инфляции] связано с тем, что подорожание топлива, электроэнергии, продуктов питания и безалкогольных напитков было ниже, чем в июне прошлого года", – говорится в комментарии Национального института статистики Испании.

Инфляция в Испании вернулась на целевой уровень 2% впервые с марта 2021 года.

В то же время базовая инфляция, не учитывающая нестабильные цены на энергоносители и свежие продукты питания, остается неизменно высокой – 5,9% в июне против 6,1% в мае.

"Испания – первая крупная экономика в еврозоне, которая снизила инфляцию ниже 2%", – заявило министерство экономики страны.

Для сравнения, в Италии инфляция в июне составила 6,7%. Германия и Франция еще не публиковали данные за июнь, но в мае инфляция в этих странах была вдвое выше, чем в Испании.