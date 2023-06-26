Центральный банк мира призвал повышать процентные ставки для обуздания инфляции

Банк международных расчетов (BIS), который еще называют "центробанком для центробанков", призвал к дальнейшему повышению процентных ставок, чтобы обуздать инфляцию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на опубликованный 25 июня ежегодный отчет BIS.

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Инфляция во многих ведущих странах мира остается "упорно высокой", несмотря на постоянное повышение ставок в последние полтора года. В то же время скачок стоимости заимствований спровоцировал самые серьезные банковские крахи со времен финансового кризиса 2008 года.

"Время одержимой погони за краткосрочным ростом истекло. Монетарная политика теперь должна восстановить стабильность цен. Фискальная политика должна консолидироваться", – заявил генеральный менеджер центрального банка мира Агустин Карстенс.

Клаудио Борио, глава монетарно-экономического отдела BIS, добавил, что существует риск возникновения "инфляционной психологии". Хотя большие, чем ожидалось, повышения ставок в Британии и Норвегии на прошлой неделе показали, что центральные банки стремятся к решению проблемы.

Банк международных расчетов (BIS) – специализированный межгосударственный финансовый институт, объединяющий на акционерной основе часть финансовых ресурсов центральных банков 60 стран. Одна из главных целей интернациональной деятельности банка состоит в укреплении интернациональной денежной стабильности.

Чем дольше инфляция остается высокой, тем сильнее и продолжительнее должна быть жесткая финансовая политика. Вероятность дальнейших проблем в банковском секторе сейчас "существенна".

Если процентные ставки достигнут уровня середины 1990-х годов, общее бремя обслуживания долга для ведущих экономик будет, при прочих равных условиях, самым высоким в истории.

"Я думаю, что центральные банки возьмут инфляцию под контроль. Это их задача – восстановить ценовую стабильность. Вопрос только в том, какой будет цена", – сказал Брио агентству.

В середине июня Европейский центральный банк поднял учетную ставку на 25 базисных пунктов – до 3,5%, самого высокого уровня с 2001 года. Решение поднять ставку ЕЦБ объяснил необходимостью продолжить замедлять инфляцию, которая, по его ожиданиям, останется выше целевого уровня в 2% к 2025 году.

Государственный долг Великобритании по итогам мая вырос до 100,1% ВВП. Размер госдолга впервые преодолел отметку 100% с 1961 года. Формально преодоление этой отметки было зафиксировано еще в период пандемии COVID-19. Однако уточненные данные показали, что размер госдолга не преодолевал этот порог.