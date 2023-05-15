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Аргентина повысила ставку почти до 100%: в стране рекордная за 30 лет инфляция

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15.05.2023, 18:16
Аргентина повысила ставку почти до 100%: в стране рекордная за 30 лет инфляция - Фото
Фото: EPA

Центральный банк Аргентины (BCRA) в понедельник, 15 мая, повысил базовую учетную ставку рефинансирования сразу на 600 базисных пунктов – с 91% до 97%. Об этом сообщается на его сайте.

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С помощью такого повышения ставки он пытается сдержать инфляцию, которая в апреле в результате активного печатания денег достигла 109% в годовом выражении.

Для сравнения: в Украине во время военного положения ставка не поднималась выше 25%, а инфляция идет на спад и в апреле составляла лишь 17,9%.

Такой высокой инфляции, как сейчас, в Аргентине, не было с начала 1990-х годов.

Газета Financial Times указывает, что из-за инфляции и рекордной засухи Аргентина оказалась перед угрозой глубокой рецессии. Компания Oxford Economics, в частности, прогнозирует, что ВВП страны в этом году упадет на 1,6%, – это самый плохой прогноз среди всех крупных латиноамериканских стран.

Ситуацию усложняет то, что в октябре в Аргентине пройдут президентские выборы.

Один из самых популярных кандидатов в президенты – ультраправый политик Хавьер Милеи – предлагает ликвидировать центробанк Аргентины, а национальную валюту заменить на доллар.

Читайте также: Беременные россиянки едут рожать в Аргентину ради паспорта. Якобы "спасаются от войны"

Андрей Водяный
инфляцияАргентинаучетная ставка
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