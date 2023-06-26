Центральний банк світу закликав підвищувати процентні ставки задля приборкання інфляції

Банк міжнародних розрахунків (BIS), який ще називають "центробанком для центробанків", закликав до подальшого підвищення процентних ставок, щоби приборкати інфляцію. Про це пише Reuters з посиланням на опублікований 25 червня щорічний звіт BIS.

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Інфляція в багатьох провідних країнах світу залишається "вперто високою", попри постійне підвищення ставок останні півтора року. Водночас стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніші банківські крахи з часів фінансової кризи 2008 року.

"Час одержимої гонитви за короткостроковим зростанням минув. Монетарна політика тепер має відновити стабільність цін. Фіскальна політика має консолідуватися", – заявив генеральний менеджер центрального банку світу Агустін Карстенс.

Клаудіо Боріо, голова монетарно-економічного відділу BIS, додав, що існує ризик виникнення "інфляційної психології". Хоча більші, ніж очікувалося, підвищення ставок у Британії та Норвегії минулого тижня показали, що центральні банки прагнуть до вирішення проблеми.

Банк міжнародних розрахунків (BIS) – спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який об'єднує на акціонерній основі частину фінансових ресурсів центральних банків 60 країн. Одна з основних цілей міжнародної діяльності банку полягає в зміцненні міжнародної фінансової стабільності.

Що довше інфляція залишається високою, то сильнішою та тривалішою має бути жорстка фінансова політика. Ймовірність подальших проблем у банківському секторі зараз є "суттєвою".

Якщо процентні ставки досягнуть рівня середини 1990-х років, загальний тягар обслуговування боргу для провідних економік буде, за інших рівних умов, найвищим в історії.

"Я думаю, що центральні банки візьмуть інфляцію під контроль. Це їхнє завдання – відновити цінову стабільність. Питання тільки в тому, якою буде ціна", – сказав Бріо агентству.

У середині червня Європейський центральний банк підняв облікову ставку на 25 базисних пунктів – до 3,5%, найвищого рівня з 2001 року. Рішення підняти ставку ЄЦБ пояснив необхідністю продовжити сповільнювати інфляцію, яка, на його очікування, залишиться вищою за цільовий рівень у 2% до 2025 року.

Державний борг Великої Британії за підсумками травня зріс до 100,1% ВВП. Розмір держборгу вперше подолав позначку 100% з 1961 року. Формально подолання цієї позначки було зафіксовано ще в період пандемії COVID-19. Проте уточнені дані показали, що розмір держборгу таки не долав цей поріг.