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Центральний банк світу закликав підвищувати процентні ставки задля приборкання інфляції

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 10:21
Центральний банк світу закликав підвищувати процентні ставки задля приборкання інфляції - Фото
Фото: Depositphotos

Банк міжнародних розрахунків (BIS), який ще називають "центробанком для центробанків", закликав до подальшого підвищення процентних ставок, щоби приборкати інфляцію. Про це пише Reuters з посиланням на опублікований 25 червня щорічний звіт BIS. 

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Інфляція в багатьох провідних країнах світу залишається "вперто високою", попри постійне підвищення ставок останні півтора року. Водночас стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніші банківські крахи з часів фінансової кризи  2008 року.

"Час одержимої гонитви за короткостроковим зростанням минув. Монетарна політика тепер має відновити стабільність цін. Фіскальна політика має консолідуватися", – заявив генеральний менеджер центрального банку світу Агустін Карстенс.

Клаудіо Боріо, голова монетарно-економічного відділу BIS, додав, що існує ризик виникнення "інфляційної психології". Хоча більші, ніж очікувалося, підвищення ставок у Британії та Норвегії минулого тижня показали, що центральні банки прагнуть до вирішення проблеми.

Банк міжнародних розрахунків (BIS) – спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який об'єднує на акціонерній основі частину фінансових ресурсів центральних банків 60 країн. Одна з основних цілей міжнародної діяльності банку полягає в зміцненні міжнародної фінансової стабільності.

Що довше інфляція залишається високою, то сильнішою та тривалішою має бути жорстка фінансова політика. Ймовірність подальших проблем у банківському секторі зараз є "суттєвою".

Якщо процентні ставки досягнуть рівня середини 1990-х років, загальний тягар обслуговування боргу для провідних економік буде, за інших рівних умов, найвищим в історії.

"Я думаю, що центральні банки візьмуть інфляцію під контроль. Це їхнє завдання – відновити цінову стабільність. Питання тільки в тому, якою буде ціна", – сказав Бріо агентству.

У середині червня Європейський центральний банк підняв облікову ставку на 25 базисних пунктів – до 3,5%, найвищого рівня з 2001 року. Рішення підняти ставку ЄЦБ пояснив необхідністю продовжити сповільнювати інфляцію, яка, на його очікування, залишиться вищою за цільовий рівень у 2% до 2025 року.

Державний борг Великої Британії за підсумками травня зріс до 100,1% ВВП. Розмір держборгу вперше подолав позначку 100% з 1961 року. Формально подолання цієї позначки було зафіксовано ще в період пандемії COVID-19. Проте уточнені дані показали, що розмір держборгу таки не долав цей поріг.

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інфляціядержборгвідсоткова ставкаБанк міжнародних розрахунків
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