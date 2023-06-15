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Концерти Бейонсе вплинули на рівень інфляції у Швеції

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 09:29
Концерти Бейонсе вплинули на рівень інфляції у Швеції - Фото
Фото: instagram / beyonce

У травні інфляція у Швеції виявилася вищою за прогнози місцевого Центрального банку через концерти співачки Бейонсе. До такого висновку дійшли аналітики банку Danske Bank, пише Bloomberg.

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Базова інфляція там становила 8,2% у річному вираженні, хоча Центральний банк Швеції прогнозував 8,1%, а опитані агентством експерти – лише 7,8%.

На думку аналітиків Danske Bank, реальний рівень інфляції був вищим за прогнози через світовий тур Бейонсе. Американська співачка двічі виступила на стадіоні Friends Arena у Стокгольмі. Концерти зібрали понад 80 000 глядачів, серед них було багато іноземців. Через це ціни на квитки, проживання в готелях та їжу у ресторанах збільшились.

Renaissance World Tour — дев’ятий концертний тур американської співачки та автора пісень Бейонсе. Він відбувається на підтримку її сьомого студійного альбому Renaissance і розпочався 10 травня на Friends Arena у Стокгольмі. Це її перший сольний тур після Formation World Tour у 2016 році.

"Я б не став звинувачувати Бейонсе у високій інфляції, але її концерти та високий попит на те, щоб побачити її у Швеції, очевидно, трохи збільшили показники", – сказав у коментарі BBC економіст Danske Bank Майкл Гран.

Danske Bank прогнозує, що у червні інфляція сповільниться, бо виступів Бейонсе у Швеції більше не буде. Однак Центральний банк продовжить підвищувати ключову ставку через ослаблення крони.

  • Інфляція у єврозоні в травні сповільнилась до 6,1% в річному вираженні. Це найнижчий показник з лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Андрій Водяний
швеціяінфляціябейонсе
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