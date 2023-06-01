Інфляція в єврозоні спустилася на довоєнний рівень

Темпи інфляції в єврозоні, за попередніми даними, у травні сповільнились до 6,1% в річному вираженні. Це найнижчий показник з лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомляється на сайті Євростату.

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У квітні інфляція становила 7,0%.

Найвища інфляція – у Словаччині (12,3%) та країнах Балтії: Литва – 12,3%, Естонія – 11,2%, Латвія – 10,7%.

Люксембург, Бельгія та Іспанія мають найнижчу інфляцію (від 2,0% до 2,9%), але ціни в цих країнах – одні з найвищих у єврозоні.

Споживчі ціни без урахування таких волатильних факторів, як вартість енергоносіїв, харчові продукти та алкоголь (так званий індекс CPI Core, який відстежує Європейський центральний банк), у травні підвищилися на 5,3% у річному вираженні, тоді як у квітні було 5,6%.

Хоча інфляція в єврозоні сповільнюється, голова Європейського центрального банку Крістін Лагард все одно вважає її занадто високою.

"На сьогодні інфляція надто висока і залишатиметься такою надто довго. Ми сповнені рішучості своєчасно знизити її до нашого середньострокового цільового рівня 2%", – цитує Лагард агентство Reuters.

"Саме тому ми підвищували ставки найшвидшими темпами в історії – і чітко дали зрозуміти, що маємо пройти шлях до досить обмежувального рівня відсоткових ставок", – додала глава регулятора.