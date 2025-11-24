Офіційний курс долара в Україні оновив історичний рекорд

Вартість долара США подолала психологічну позначку, досягнуту понад десять місяців тому

Фото: Pexels

Національний банк знизив офіційний курс гривні щодо долара, що починає діяти 25 листопада, на 10 копійок – до 42,3713 за один долар, йдеться на сайті Нацбанку.

Це новий історичний максимум вартості американського долара в Україні. Попередній рекорд курсу – 42,2841 грн/дол. – був зафіксований 13 січня 2025 року.

Офіційний курс гривні щодо долара США (Джерело: НБУ)

Курс долара почав зростати з жовтня 2025 року.

17 жовтня агентство Bloomberg заявило, нібито Міжнародний валютний фонд вимагає від Нацбанку девальвації гривні, бо послаблення курсу може підвищити доходи від експорту й полегшити фінансування бюджету, що значною мірою залежить від зовнішньої допомоги.

У НБУ наголошують, що реалізують свою валютно-курсову політику відповідно до стратегічних документів, погоджених у межах чинної програми з МВФ. Проте остаточне рішення залишається саме за Нацбанком.