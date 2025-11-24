Официальный курс доллара в Украине обновил исторический рекорд

Фото: Pexels

Национальный банк снизил официальный курс гривни по отношению к доллару, который начинает действовать 25 ноября, на 10 копеек – до 42,3713 за один доллар, говорится на сайте Нацбанка.

Это новый исторический максимум стоимости американского доллара в Украине. Предыдущий рекорд курса – 42,2841 грн/долл. – был зафиксирован 13 января 2025 года.

Официальный курс гривны по отношению к доллару США (Источник: НБУ)

Курс доллара начал расти с октября 2025 года.

17 октября агентство Bloomberg заявило, что Международный валютный фонд якобы требует от Нацбанка девальвации гривни, так как ослабление курса может повысить доходы от экспорта и облегчить финансирование бюджета, что в значительной степени зависит от внешней помощи.

В НБУ отмечают, что реализуют свою валютно-курсовую политику в соответствии со стратегическими документами, согласованными в рамках действующей программы с МВФ. Однако окончательное решение остается именно за Нацбанком.