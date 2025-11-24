Николайчук: МВФ публично не говорил о девальвации, а со слухами НБУ не работает

Фото: НБУ

Первый заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук заявил, что Международный валютный фонд не выдвигал Украине требования проводить "контролируемую девальвацию". Об этом он сказал в подкасте Центра экономической стратегии, комментируя публикацию Bloomberg, где говорилось о якобы ожиданиях МВФ относительно постепенного ослабления курса.

"Я, честно говоря, не помню ни одного публичного заявления Международного валютного фонда относительно того, что в Украине должна быть контролируемая девальвация", – сказал он, добавив, что НБУ работает "не со слухами".

По его словам, Нацбанк обсуждает с МВФ вопросы монетарной и валютно-курсовой политики, но не имеет целей относительно конкретного уровня или коридора обменного курса.

Стратегические документы НБУ по-прежнему предусматривают режим управляемой гибкости.

"Это означает, что, во-первых, у нас главной целью остается ценовая стабильность, количественным измерением которой является достижение инфляционной цели 5% на приемлемом горизонте политики. При этом мы ставим перед собой стратегическую задачу увеличивать гибкость обменного курса, его способность реагировать на изменение спроса и предложения на валютном рынке, но в то же время у нас нет никаких целей относительно какого-то уровня обменного курса, коридора обменного курса или контролируемой девальвации. Мы говорим лишь о том, что курс должен соответствовать плюс-минус рыночным условиям", – сказал Николайчук.

Он добавил, что в текущих условиях Украина не может себе позволить вернуться к плавающему обменному курсу, который был до полномасштабного вторжения.

"Тогда у нас тоже были определенные валютные интервенции, но обычно это были либо структурные интервенции на приобретение валюты на рынке для того, чтобы постепенно наращивать свои резервы, либо интервенции на сглаживание существенных колебаний. То, что мы делаем сейчас, очень похоже на эту систему, но в совершенно других масштабах", – сказал Николайчук.