С 3 октября Нацбанк вводит режим управляемой гибкости курса: что изменится

С 3 октября Нацбанк Украины внедряет управляемую гибкость обменного курса, усиливающую устойчивость валютного рынка и экономики, передает НБУ. В регуляторе обращают внимание, что это не "отпуск курса" в свободное плавание и не переход к плавающему курсообразованию, а режим, при котором НБУ и дальше будет контролировать ситуацию на валютном рынке и будет значительно ограничивать курсовые колебания.

В Нацбанке объяснили, что отличие от "плавающего курса", действовавшего в Украине до 24.02.2022, заключается в том, что при текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

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НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет изменяться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ.

"В то же время курс на тех сегментах рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков", – подчеркнули в Нацбанке.

Переход к управляемой гибкости курса стал возможным благодаря основательной подготовительной работе с привлечением международных экспертов и учетом наилучшего мирового опыта, а также с учетом сформированности и устойчивости макроэкономических предпосылок, как: устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ как инструментов защиты сбережений от инфляционного обесценения, отметили в НБУ.

"Это позволяет обеспечить контролируемость перехода и минимизировать риски для финансового рынка, экономики и граждан", – говорится в сообщении.

Новый курсовой режим должен усилить устойчивость украинской экономики и валютного рынка, способствовать лучшей адаптации к изменению внутренних и внешних условий и уменьшить риски накопления валютных дисбалансов, которые может генерировать длительное удержание фиксированного курса.

Также управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем, подытожил регулятор.

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