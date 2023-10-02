З 3 жовтня Нацбанк впроваджує режим керованої гнучкості курсу: що зміниться

З 3 жовтня Нацбанк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що має посилити стійкість валютного ринку та економіки, передає НБУ. У регуляторі звертають увагу, що це не "відпускання курсу" у вільне плавання і не перехід до плаваючого курсоутворення, а режим, за якого НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку і значно обмежуватиме курсові коливання.

У Нацбанку пояснили, що відмінність від "плаваючого курсу", який діяв в Україні до 24.02.2022, полягає у тому, що за поточного режиму НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

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НБУ, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ.

"Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими самими правилами, що й останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків", – наголосили у Нацбанку.

Перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки ґрунтовній підготовчій роботі із залученням міжнародних експертів та урахуванням найкращого світового досвіду, а також з огляду на сформованість та стійкість макроекономічних передумов, як-от: сталий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП як інструментів захисту заощаджень від інфляційного знецінення, зазначили в НБУ.

"Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян", – йдеться в повідомленні.

Новий курсовий режим повинен посилити стійкість української економіки та валютного ринку, сприяти їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшити ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу.

Також керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому, підсумував регулятор.

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