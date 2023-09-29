В сентябре в Нацбанке сообщили о намерении отпустить курс валют в свободное плавание. Эксперты говорят: рано.

Фиксированный официальный курс на уровне 36,5686 грн/$ Нацбанк установил в июле 2022 года. Его держат как "основной якорь стабилизации ожиданий и ключевое средство выполнения приоритетных целей НБУ" и по сей день. Несмотря на это, регулятор постепенно готовит рынок к отмене фиксированного курса.

"Сигналы по этому поводу мы предоставляем рынку последние не менее полугода", – отметил недавно глава Нацбанка Андрей Пышный.

Еще в июле Национальный банк обнародовал Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Финальная цель реализации Стратегии – постепенное возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны.

Справка. Инфляционное таргетирование состоит в публичном объявлении центробанком количественных целей по инфляции. Основным монетарным инструментом является стоимость денег – процентная ставка. Если прогнозируемая инфляция выше целевого уровня, центробанк делает деньги дороже. И наоборот. В итоге посредством изменения процентной ставки центробанк косвенно влияет на ВВП и инфляцию.

Наличие административных ограничений, с точки зрения регулятора, за более чем полтора года – с начала полномасштабной войны – Нацбанк зафиксировал курс гривни на уровне 29,25 грн/$, что создает дополнительные риски.

"Украине все труднее справляться с внешними и внутренними вызовами, которые могли бы гораздо качественнее абсорбироваться в условиях функционирования валютного рынка", – говорит Пышный.

На начальном этапе перехода к гибкому курсу гривни Нацбанк намерен существенно ограничивать курсовые колебания.

"Мы будем своими валютными интервенциями компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону. Однако, особенно на первых стадиях, будем достаточно существенно ограничивать эти курсовые колебания", – рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Предпосылками для принятия решения о переходе к гибкому курсу в НБУ называют:

ожидания относительно инфляции;

реальную рыночную ставку;

состояние и объем золотовалютных резервов Украины;

ситуацию на валютном рынке;

финансовую стабильность;

риски безопасности.

Что касается возвращения практики гибкого курсообразования, Украина пока еще не готова, говорят опрошенные LIGA.net эксперты.

"Это автоматически создаст колебания валютного курса такой силы, что НБУ придется повысить процентные ставки назад до 25% или даже выше", – отмечает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

Он считает, что введение гибкого курса сейчас, когда есть неэкономические факторы, спровоцирует кризис платежного баланса Украины и ударит по экономике сразу по двум направлениям. Из-за девальвации рухнет и без того невысокий уровень жизни граждан. Это подорвет отрасли, связанные с внутренним спросом. А из-за возврата высокой процентной ставки инвестиционный процесс, как и кредитная подпитка спроса, будет заблокирован.

Возможности переходить на свободное курсообразование при инфляционном таргетировании, с точки зрения финансового эксперта Андрея Шевчишина, не дают пока действующие жесткие ограничительные меры, огромный дефицит госбюджета и внешней торговли. А также полная зависимость от внешней помощи.

"Поэтому, в лучшем случае, речь может идти о полумерах. То есть – или изменение фиксированного курса, или установление курса в заданном небольшом коридоре, с постепенным снятием валютных ограничений. Или же сохранение текущей ситуации, и при достижении необходимых кондиций экономики, внешнеэкономической деятельности и банковской системы — перехода к полноценному плавающему курсу", — говорит он.

Как один из вариантов Шевчишин видит изменение фиксированного официального курса на 12,5% – с текущих 36,6 грн/$ до 41,2 грн/$ или даже определение плавающего курса в пределах 41-42 грн/$, в которых НБУ, например, будет готов удерживать рынок.

"Очевидно, что такой сдвиг не существенен для полного изменения "ландшафта" рынка, поэтому может быть менее "влиятельным", по сравнению, например, с 25% девальвацией — до 45-46 грн/$. Особенно если речь идет о влиянии на внешнеторговый баланс, таможенные пошлины и доходы бюджета. Однако даже небольшая девальвация может привести к высвобождению валюты от населения, повлияет на инфляцию, поддержит экспорт при вероятном очень сдержанном изменении импорта, а также увеличит бюджетные поступления", – аргументирует эксперт.

Шевчишин считает, что при девальвации официальной гривни накопленные миллиарды валюты у населения вернутся в банки, что будет сдерживать рост наличного курса. Сейчас, находясь в девальвационных ожиданиях, население держит валюту в ожидании роста курса. Как только будет сдвиг официального курса, население и спекулянты начнут фиксировать прибыль, продавая валюту. А ожидания, что курс будет поддерживаться государством, будут ограничивать новую покупку валюты. То есть существенно снизятся девальвационные ожидания. Полученная от обмена гривня будет частично стимулировать внутренний спрос и, вероятно, будет размещена на депозитах и счетах, пойдет на покупку ОВГЗ.

Небольшое движение курса до 41-42 грн/$, по мнению Шевчишина, не сильно повлияет на инфляцию из-за того, что импортеры преимущественно уже имеют этот курс в ценах реализации товаров. Поэтому подобная девальвация повысит цены только на размер возможных колебаний наличного курса +5%.

Читайте также

Исходя из этого, вряд ли будут существенные изменения в импорте. Он снизится, но незначительно, поэтому не будет оказывать давления на таможенные поступления, которые за восемь месяцев по НДС составили 226,5 млрд грн.

"Тем не менее розничные импортеры будут менее активны из-за более дорогого доллара, также будут увеличиваться поступления от акцизов и сборов, зависимых от курса", – говорит эксперт.

По итогам восьми месяцев, согласно данным платежного баланса, дефицит внешнеторгового баланса превысил $20,4 млрд, из которых $16,4 млрд приходится на дефицит торговли товарами. Среднемесячный экспорт составляет $2,9 млрд при среднемесячном импорте в $5 млрд.

Ограниченная девальвация, с точки зрения Шевчишина, не позволит нарастить экспорт из-за роста конкурентоспособности (вследствие военных действий, ограниченности производства и логистических путей), но позволит выровнять ценовые условия для экспортеров. А это даст возможность нарастить внутренние налоговые поступления.

"И конечно же, даже умеренная девальвация позволит снизить интервенции НБУ на межбанке, которые со второй половины августа превысили $600 млн в неделю (средненедельное значение). Таким образом, снизится нагрузка на золотовалютные резервы (ЗВР) и будут развязаны руки для дальнейшего ослабления валютных ограничений", – говорит Шевчишин.

Прежде чем возвращать гибкий валютный курс, по мнению Максима Орыщака, необходимо устранить неэкономические факторы, провоцирующие кризис платежного баланса. Проще говоря, сначала нужно завершить войну, деблокировать пути украинского экспорта, чтобы "схлопнуть" огромный дефицит торгового баланса. И только после этого дать гибкому валютному курсу возможность выровнять новое состояние экономики Украины с внешним миром.

"Но даже в этом случае из-за потери эффективности и разрушений в экономике гривня ослабнет, компенсируя накопившуюся экономическую слабость Украины. Однако в этом сценарии потери украинской валюты не превысят 10-15%. Это не так критично, чтобы НБУ возвращался к ставке в 25%. И граждане смогут компенсировать такое снижение покупательной способности своих доходов за два-три года", – отмечает Орыщак.

В случае перехода к гибкому курсу гривни в условиях сохранения кризисного влияния неэкономических факторов на платежный баланс Украины, ослабление украинской валюты на пике, по прогнозам аналитика ЦБТ, может составить 30-40%.

На восстановление таких разрушений для благосостояния граждан может уйти 4-6 лет. И то — при условии роста украинской экономики темпами, выше среднемировых.

Может ли Украина позволить себе сохранение фиксированного курса? Ответ содержится в украинских ЗВР, из которых с помощью интервенций НБУ и покрывается кризисная "дыра" ($1-1,5 млрд в месяц) в торговом балансе страны на ежемесячной основе.

По состоянию на начало сентября ЗВР Украины составляют $40,4 млрд.

"При условии, что проблемы платежного баланса страны не увеличатся в несколько раз, финансового ресурса ЗВР достаточно, чтобы продолжать удерживать фиксированный валютный курс 6-12 месяцев как минимум и не прибегать к использованию шоковой терапии из-за масштабной девальвации гривни", – считает Максим Орыщак.

Отметим, Кабмин разрабатывает государственный бюджет на 2024 год исходя из прогноза рыночного курса гривни на уровне 41,4 грн/$.