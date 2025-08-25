Строительную компанию с крупнейшими в мире долгами исключили из биржи в Гонконге

Фото: EPA

Китайскую Evergrande, которая в свое время была одной из крупнейших строительных компаний в мире, в понедельник, 25 августа, исключили из Гонконгской фондовой биржи, пишет South China Morning Post.

Компания торговалась на бирже в Гонконге с 2009 года, на пике в 2017 году ее рыночная стоимость составляла 398,8 млрд гонконгских долларов (более $51 миллиарда по нынешнему курсу).

Перед приостановкой торгов в 2024 году капитализация сократилась в 185 раз – до 2,15 млрд гонконгских долларов.

Этому предшествовал дефолт в 2021 году и решение суда о ликвидации.

Общие активы в 2022 году оценивались в $250 миллиардов, но за полтора года ликвидаторы смогли вернуть лишь $255 миллионов, среди которых – картина Клода Моне, пишет Financial Times.

Общие долги компании превышали $300 миллиардов.

Дефолт Evergrande спровоцировал масштабный кризис ликвидности, который потряс весь рынок недвижимости материкового Китая.

Вместе с крахом компании исчезло все состояние ее основателя Хуэй Ка Яня, которого еще до недавнего времени считали самым богатым человеком Азии.

В сентябре 2023 года его задержала полиция, поместив под "домашний надзор". В заявлении компании говорилось, что к нему применена мера пресечения из-за подозрения в незаконных действиях.