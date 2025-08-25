Будівельну компанію з найбільшими у світі боргами виключили з біржі в Гонконгу

Фото: EPA

Китайську Evergrande, яка свого часу була однією з найбільших будівельних компаній у світі, у понеділок, 25 серпня, виключили з Гонконзької фондової біржі, пише South China Morning Post.

Компанія торгувалася на біржі в Гонконгу з 2009 року, на піку у 2017 році її ринкова вартість становила 398,8 млрд гонконзьких доларів (понад $51 мільярд за нинішнім курсом).

Перед призупиненням торгів у 2024 році капіталізація скоротилася у 185 разів – до 2,15 млрд гонконзьких доларів.

Цьому передував дефолт у 2021 році та рішення суду про ліквідацію.

Загальні активи у 2022 році оцінювалися у $250 мільярдів, але за півтора року ліквідатори змогли повернути лише $255 мільйонів, серед яких – картина Клода Моне, пише Financial Times.

Загальні борги компанії перевищували $300 мільярдів.

Дефолт Evergrande спровокував масштабну кризу ліквідності, яка похитнула весь ринок нерухомості материкового Китаю.

Разом із крахом компанії зникли всі статки її засновника Хуей Ка Яня, якого ще донедавна вважали найбагатшою людиною Азії.

У вересні 2023 року його затримала поліція, помістивши під "домашній нагляд". У заяві компанії йшлося, що до нього застосований запобіжний захід через підозру у незаконних діях.