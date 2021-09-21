Худший день за год. Рынки США упали из-за риска банкротства крупнейшего девелопера Китая

Понедельник, 20 сентября, стал худшим днем для американского рынка почти за год. На рынке акций начались распродажи из-за опасений инвесторов по поводу банкротства китайского девелопера Evergrande, пишет Bloomberg.

Американский рынок в понедельник показал самое большое дневное падение с октября 2020 года. По состоянию на 22:00 по Киеву индекс S&P 500, который отслеживает крупнейшие компании США по капитализации, снижался на 2,68% до 4314 пунктов.

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Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average на 22:00 по Киеву падал на 2,63% до 33 674 пунктов. Индекс NASDAQ Composite (крупнейшие американские технологические компании) упал в это время на 3,08% – до 14 578,5 пункта.

Падение в понедельник показали также европейские и азиатские рынки. Индекс Stoxx Europe 600, в который включены крупнейшие предприятия региона, закрылся снижением на 1,67%, опустившись до двухмесячного минимума, отмечает Bloomberg. Индекс Гонконгской биржи Hang Seng Index упал на 3,3%.

Инвесторы опасаются банкротства крупнейшего девелопера Китая — Evergrande, что принесет убытки его акционерам и владельцам облигаций, пишет The Wall Street Journal. Объем долговых обязательств компании является самым большим среди любых публичных компаний, управляющих недвижимостью в мире. Компания накопила долговых обязательств на сумму больше $300 млрд и на прошлой неделе признала вероятность объявления дефолта по долгам.

Негатива также добавили ожидания сокращения стимулирующих программ Федеральной резервной системы США на ближайшем заседании. На рынок также давит и дефицит газа в Европе, считает главный инвестиционный директор британской компании Brooks Macdonald Эдвард Пак, пишет WSJ.

16 сентября из-за цен на газ в Европе в холдинге CF Industries объявили об остановке двух из девяти своих заводов. Кризис также может ударить по тяжелой промышленности и уже повысил цены на электроэнергию.

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Наталия Софиенко

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