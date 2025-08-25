Прогноз развития бизнеса в Германии неожиданно достиг самого высокого уровня с 2022 года

Крупнейшая экономика Европы может восстановиться после двух лет рецессии, вызванной войной России против Украины

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Неожиданный рост доверия среди немецких компаний зафиксировал институт Ifo после заключения торгового соглашения между Европейским союзом и США, несмотря на критику повышенных пошлин. Индекс ожиданий в августе поднялся до 91,6 против пересмотренного показателя 90,8 в июле, тогда как экономисты ожидали снижения. Показатель текущей ситуации несколько ухудшился, информирует Bloomberg.

"В целом, компании надеются на улучшение ситуации. Но если смотреть на поступление заказов и другие текущие индикаторы, к сожалению, мы пока не на том уровне", – заявил президент Ifo Клеменс Фюст в понедельник в эфире Bloomberg TV.

Опрос вселяет надежду на то, что Германия сможет восстановиться после двух лет рецессии, вызванной войной России против Украины. По данным Composite PMI S&P Global, активность частного сектора в крупнейшей экономике Европы неожиданно ускорилась, добавляет издание.

Краткосрочные вызовы остаются: данные за второй квартал показали снижение ВВП на 0,3%, что значительно глубже первоначальных оценок. Основная причина – слабые показатели производителей после всплеска спроса из США в начале года для избежания пошлин, а также негативное влияние инвестиций.

Торговые риски остаются высокими: соглашение Брюсселя с президентом США Дональдом Трампом в июле предусматривает, что большинство поставок в США будут облагаться пошлиной в размере 15%, что является серьезным вызовом для немецкой экспортоориентированной экономики.

"Это создает определенное давление, поскольку ситуация хуже, чем раньше. Однако немецкая экономика и экспортеры смогут справиться с этим", – отметил Фюст.

В то же время пакет фискальных мер по модернизации инфраструктуры и перевооружению армии должен улучшить среднесрочные перспективы, причем эффект, вероятно, проявится в следующем году.

Эти результаты станут хорошим сигналом для канцлера Фридриха Мерца, который пытается выполнить обещания по стимулированию экономики посредством дерегуляции, реформы рынка труда и поддержки внутреннего потребления.