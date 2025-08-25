Прогноз развития бизнеса в Германии неожиданно достиг самого высокого уровня с 2022 года
Неожиданный рост доверия среди немецких компаний зафиксировал институт Ifo после заключения торгового соглашения между Европейским союзом и США, несмотря на критику повышенных пошлин. Индекс ожиданий в августе поднялся до 91,6 против пересмотренного показателя 90,8 в июле, тогда как экономисты ожидали снижения. Показатель текущей ситуации несколько ухудшился, информирует Bloomberg.
"В целом, компании надеются на улучшение ситуации. Но если смотреть на поступление заказов и другие текущие индикаторы, к сожалению, мы пока не на том уровне", – заявил президент Ifo Клеменс Фюст в понедельник в эфире Bloomberg TV.
Опрос вселяет надежду на то, что Германия сможет восстановиться после двух лет рецессии, вызванной войной России против Украины. По данным Composite PMI S&P Global, активность частного сектора в крупнейшей экономике Европы неожиданно ускорилась, добавляет издание.
Краткосрочные вызовы остаются: данные за второй квартал показали снижение ВВП на 0,3%, что значительно глубже первоначальных оценок. Основная причина – слабые показатели производителей после всплеска спроса из США в начале года для избежания пошлин, а также негативное влияние инвестиций.
Торговые риски остаются высокими: соглашение Брюсселя с президентом США Дональдом Трампом в июле предусматривает, что большинство поставок в США будут облагаться пошлиной в размере 15%, что является серьезным вызовом для немецкой экспортоориентированной экономики.
"Это создает определенное давление, поскольку ситуация хуже, чем раньше. Однако немецкая экономика и экспортеры смогут справиться с этим", – отметил Фюст.
В то же время пакет фискальных мер по модернизации инфраструктуры и перевооружению армии должен улучшить среднесрочные перспективы, причем эффект, вероятно, проявится в следующем году.
Эти результаты станут хорошим сигналом для канцлера Фридриха Мерца, который пытается выполнить обещания по стимулированию экономики посредством дерегуляции, реформы рынка труда и поддержки внутреннего потребления.
- Германия переживает самый длительный период экономического спада со времен Второй мировой войны. ВВП практически не повышается с 2019 года.
- Экономика Германии в первом квартале 2025 года возросла на 0,2%,что позволило стране избежать прогнозируемой рецессии.
- В июле в Германии, третий месяц подряд, ключевой бизнес-индикатор улучшался – индекс ожиданий инвесторов и аналитиков относительно ситуации в экономике на ближайшие шесть месяцев.
- Восстановление немецкой экономики имеет критическое значение для ЕС. Как крупнейшая экономика Европы, Германия тормозила рост еврозоны из-за своего стагнационного развития. Ее оживление будет стимулировать рост по всей Европе.
