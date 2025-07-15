В экономике Германии растет оптимизм: ключевой бизнес-индикатор на трехлетнем максимуме

Потсдамская площадь в Берлине (Фото: depositphotos.com)

В Германии третий месяц подряд улучшился ключевой бизнес-индикатор – индекс ожиданий инвесторов и аналитиков относительно ситуации в экономике на ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил исследовательский институт ZEW во вторник, 15 июля.

Показатель вырос с -14 пунктов в апреле до +52,7 пункта в июле, что стало самым высоким значением с "довоенного" февраля 2022 года и свидетельствует о росте оптимизма в экономике.

"После значительного улучшения ситуации за последние два месяца позитивные настроения среди респондентов укрепились. Несмотря на неопределенность, связанную с глобальными торговыми конфликтами, почти две трети экспертов ожидают улучшения состояния немецкой экономики. Надежда на скорейшее разрешение таможенного спора между США и ЕС, а также потенциальные экономические стимулы со стороны запланированной федеральной программы срочных инвестиций доминируют в картине настроений", – прокомментировал результаты опроса президент ZEW Ахим Вамбах, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Особенно заметное улучшение настроений зафиксировано в машиностроении и металлургии, а также в электротехнической промышленности.

В то же время индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в немецкой экономике хоть и улучшился почти на 13 пунктов, остается глубоко отрицательным на уровне -59,5 пункта.

В последний раз он был положительным в ноябре 2021 года.