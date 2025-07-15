В экономике Германии растет оптимизм: ключевой бизнес-индикатор на трехлетнем максимуме
В Германии третий месяц подряд улучшился ключевой бизнес-индикатор – индекс ожиданий инвесторов и аналитиков относительно ситуации в экономике на ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил исследовательский институт ZEW во вторник, 15 июля.
Показатель вырос с -14 пунктов в апреле до +52,7 пункта в июле, что стало самым высоким значением с "довоенного" февраля 2022 года и свидетельствует о росте оптимизма в экономике.
"После значительного улучшения ситуации за последние два месяца позитивные настроения среди респондентов укрепились. Несмотря на неопределенность, связанную с глобальными торговыми конфликтами, почти две трети экспертов ожидают улучшения состояния немецкой экономики. Надежда на скорейшее разрешение таможенного спора между США и ЕС, а также потенциальные экономические стимулы со стороны запланированной федеральной программы срочных инвестиций доминируют в картине настроений", – прокомментировал результаты опроса президент ZEW Ахим Вамбах, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Особенно заметное улучшение настроений зафиксировано в машиностроении и металлургии, а также в электротехнической промышленности.
В то же время индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в немецкой экономике хоть и улучшился почти на 13 пунктов, остается глубоко отрицательным на уровне -59,5 пункта.
В последний раз он был положительным в ноябре 2021 года.
- Германия переживает самый долгий период экономической стагнации со времен Второй мировой войны. ВВП практически не растет с 2019 года.
- Восстановление немецкой экономики имеет критическое значение для ЕС. Как крупнейшая экономика Европы, Германия была "тормозом" для еврозоны из-за своей стагнации. Ее оживление стимулирует рост по всей Европе.
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