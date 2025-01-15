Крупнейшая экономика ЕС не смогла избежать спада второй год подряд
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии по итогам 2024 года уменьшился на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Федерального управления статистики.

Снижение ВВП с поправкой на инфляцию и календарные факторы в прошлом году также составило 0,2%.

Таким образом, крупнейшая европейская экономика сократилась второй год подряд. В 2023 году ВВП страны упал на 0,3%. Тогда Германия являлась единственной страной Большой семерки (G7), где зафиксировали падение экономики.

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Среди причин падения ВВП называют рост конкуренции для немецкой экспортной отрасли на ключевых рынках сбыта, высокие цены на энергоносители, сохранение высокого уровня процентных ставок и неопределенность экономических перспектив.

В последнее время в экономике Германии доминируют плохие новости (например, угроза закрытия заводов Volkswagen, решение Intel заморозить планы по строительству новых производственных мощностей, рост числа банкротств и т.д.).

Валовые вложения в основные активы в прошлом году сократились на 2,8%, в том числе в строительном секторе – на 3,5%.

Объем немецкого экспорта в 2024 году уменьшился на 0,8%, импорта – увеличился на 0,2%.

Активность в промышленном секторе снизилась на 3%, в строительном – на 3,8%, в сфере услуг – повысилась на 0,8%.

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В декабре прошлого года Бундесбанк признал структурные проблемы в экономике страны. Согласно его прогнозу, экономика Германии вряд ли вырастет в 2025 году. В 2026 и 2027 годах банк прогнозирует рост на 0,8% и 0,9%.

Ожидается, что рост потребительских цен останется высоким в 2025 году, лишь немного снизившись – до 2,4% с 2,5%.

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