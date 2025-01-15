Крупнейшая экономика ЕС не смогла избежать спада второй год подряд

Валовой внутренний продукт Германии по итогам 2024 года снизился на 0,2%

Фото: EPA

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии по итогам 2024 года уменьшился на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Федерального управления статистики.

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Снижение ВВП с поправкой на инфляцию и календарные факторы в прошлом году также составило 0,2%.

Таким образом, крупнейшая европейская экономика сократилась второй год подряд. В 2023 году ВВП страны упал на 0,3%. Тогда Германия являлась единственной страной Большой семерки (G7), где зафиксировали падение экономики.

Среди причин падения ВВП называют рост конкуренции для немецкой экспортной отрасли на ключевых рынках сбыта, высокие цены на энергоносители, сохранение высокого уровня процентных ставок и неопределенность экономических перспектив.

В последнее время в экономике Германии доминируют плохие новости (например, угроза закрытия заводов Volkswagen, решение Intel заморозить планы по строительству новых производственных мощностей, рост числа банкротств и т.д.).

Валовые вложения в основные активы в прошлом году сократились на 2,8%, в том числе в строительном секторе – на 3,5%.

Объем немецкого экспорта в 2024 году уменьшился на 0,8%, импорта – увеличился на 0,2%.

Активность в промышленном секторе снизилась на 3%, в строительном – на 3,8%, в сфере услуг – повысилась на 0,8%.

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В декабре прошлого года Бундесбанк признал структурные проблемы в экономике страны. Согласно его прогнозу, экономика Германии вряд ли вырастет в 2025 году. В 2026 и 2027 годах банк прогнозирует рост на 0,8% и 0,9%.

Ожидается, что рост потребительских цен останется высоким в 2025 году, лишь немного снизившись – до 2,4% с 2,5%.