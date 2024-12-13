Бундесбанк признал структурные проблемы в Германии: стране грозит еще год стагнации

Крупнейшая экономика Европы вряд ли вырастет в 2025 году после очередного спада

Йоахим Нагель (Фото: EPA / Hannibal Hanschke)

Бундесбанк признал структурные проблемы в экономике страны. Согласно новому прогнозу Бундесбанка, экономика Германии вряд ли вырастет в 2025 году после очередного спада.

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"Немецкая экономика борется не только с постоянными экономическими препятствиями, но и со структурными проблемами", – сказал президент Бундесбанка Йоахим Нагель.

Валовой внутренний продукт упадет на 0,2% в 2024 году, заявил банк в пятницу, урезав июньский прогноз роста на 0,3%. Производство увеличится на 0,2% в 2025 году, а не на 1,1%, как прогнозировали ранее.

Бундесбанк ожидает, что экономика будет стагнировать этой зимой и начнет медленно восстанавливаться только в течение следующего года.

Однако существуют риски снижения из-за вероятного введения американских пошлин после возвращения к власти в США Дональда Трампа. Торговый конфликт может даже привести к стагнации или сокращению ВВП Германии в 2025 году.

Кроме того, сильная зависимость Германии от экспорта делает ее особенно уязвимой к снижению внешнего спроса. Немецкие компании все чаще сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны развивающихся стран.

"Китай, в частности, сильно догнал и заметно увеличил долю рынка в таких секторах, как автомобильная и химическая промышленность, а также машиностроение, особенно важные для немецкой промышленности", – пишут эксперты.

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Что касается инфляции, Бундесбанк пересмотрел свой прогноз с июня в сторону понижения. Ожидается, что рост потребительских цен останется высоким в 2025 году, лишь немного снизившись – до 2,4% с 2,5%. Однако в ближайшие годы банк прогнозирует постепенное возвращение инфляции до 2%.

В последнее время в экономике Германии – крупнейшей в Европе – доминируют плохие новости (например, угроза закрытия заводов Volkswagen, решение Intel заморозить планы по строительству новых производственных мощностей).

В конце сентября Bloomberg писал, что, по оценкам правительства ФРГ, рост ВВП в этом году будет нулевым или даже отрицательным. Однако в октябре прогноз деловой активности в Германии неожиданно улучшился.