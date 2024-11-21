В Германии растет число банкротств: с рынка уйдут 20 000 компаний в 2024 году
В Германии выросло число корпоративных банкротств в октябре на 23% по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные немецкого статистического ведомства (Destatis).
Тенденция увеличения банкротств наблюдается с июня текущего года, отмечено в сообщении Destatis.
Больше всего банкротств на 10 000 компаний пришлось на транспортный и складской сектор – 9,2 случая. Далее следует индустрия гостеприимства с 7,8 случая банкротства и другие экономические услуги (например, агентства временного трудоустройства) с 7,3 случая, а также строительная отрасль с 7,2 случая банкротства на 10 000 компаний.
По прогнозам опрошенных Bild аналитиков, в 2024 году количество корпоративных банкротств в Германии превысит 20 000.
"Высокие затраты на энергию, нехватка квалифицированных кадров, чрезмерное налоговое и бюрократическое давление — все это ухудшает финансовую ситуацию компаний", — прокомментировал изданию эксперт по малому бизнесу Марк Эверс.
Профессор Института экономических исследований Halle Штефан Мюллер объясняет, что для многих компаний ситуация стала критической после того, как они перестали получать помощь от государства.
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